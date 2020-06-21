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В Кургальском заказнике на несколько десятков посетителей были составлены административные протоколы за различные нарушения.

Ранее работники государственного экологического надзора провели рейд на территории заказника, обнаружив десятки правонарушителей. Туристы оставляли на земле мусор, жгли костры и вытаптывали редкие растения. Всем им выписали штрафы, размер которых зависел от совершенного правонарушения.

Путешественникам также выдали буклеты, на которых указаны правила поведения при посещении охраняемых природных зон. В СМИ отмечают, что ситуация с туристами должна разрешиться в следующем году, когда в заказнике создадут экологические тропы.

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