В чешском Минобороны решили купить самоходные гаубицы CAESAR, произведенные во Франции, для замены отечественных установок Dana 52.

Приобретаемые французские комплексы имеют колесное шасси и будут приняты на вооружение в следующем году. Они оснащены 155-милимтровым орудием и по всем параметрам превосходят самоходки, эксплуатируемые чешской армией. Контракт на их покупку планируют подписать до конца 2020 года.

Чехия собирается купить как минимум 52 самоходные гаубицы французского производства. В будущем она может приобрести еще 12 единиц данной техники. Чешские войска также должны будут получить 2 тренажера, которые помогут военнослужащим освоить новые установки. После этого Франция организует поставку боеприпасов.