Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В чешском Минобороны решили купить самоходные гаубицы CAESAR, произведенные во Франции, для замены отечественных установок Dana 52.

Приобретаемые французские комплексы имеют колесное шасси и будут приняты на вооружение в следующем году. Они оснащены 155-милимтровым орудием и по всем параметрам превосходят самоходки, эксплуатируемые чешской армией. Контракт на их покупку планируют подписать до конца 2020 года.

Чехия собирается купить как минимум 52 самоходные гаубицы французского производства. В будущем она может приобрести еще 12 единиц данной техники. Чешские войска также должны будут получить 2 тренажера, которые помогут военнослужащим освоить новые установки. После этого Франция организует поставку боеприпасов.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Во вторник в Ленобласти ожидаются жаркая погода и грозы

Как сообщает пресс-служба МЧС по Ленобласти, в ночь на 9 июня температура… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.06.2020
  • читать 1 минуту

Опубликованы данные об американском гиперзвуковом комплексе Vintage Racer

Стив Тримбл, журналист из США, разместил в Сети статью о новейшем американском… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Экстремальный полет Ми-25 ВВС Сирии был снят на видео

В Сети была опубликована видеозапись экстремального полёта сирийского Ми-25. Как сообщается, вертолёт,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 07.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 9 июня – небольшая облачность, до 27 °C | город Мытищи, 9 июня – ясно, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский, 9 июня – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск, 9 июня – облачно с прояснениями, до 13 °C | Королев, 9 июня – ясно, до 30 °C | Подольск, 9 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Армавир, 9 июня – облачно с прояснениями, до 28 °C |