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Александр Семин, экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс, во время недавней беседы с журналистами, сообщил о том, что в отношениях с ведущей было много эротики.

Согласно словам бизнесмена, семейная жизнь с артисткой была невероятно яркой и динамичной – в ней присутствовало огромное количество эротических моментов. К тому же бывшая жена нередко делала ему разнообразные сюрпризы. Однако ему очень не нравилось постоянно быть на публике.

Вначале Семин был не против сниматься для обложек модных журналов, выходить в свет вместе со своей женой и давать постоянные интервью, но затем он устал от всего этого. Бледанс пыталась сохранить брак с предпринимателем, однако через 7 лет он все равно распался. Сейчас бизнесмен живет с новой возлюбленной, не афишируя при этом свою семейную жизнь.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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