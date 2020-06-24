Александр Семин, экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс, во время недавней беседы с журналистами, сообщил о том, что в отношениях с ведущей было много эротики.

Согласно словам бизнесмена, семейная жизнь с артисткой была невероятно яркой и динамичной – в ней присутствовало огромное количество эротических моментов. К тому же бывшая жена нередко делала ему разнообразные сюрпризы. Однако ему очень не нравилось постоянно быть на публике.

Вначале Семин был не против сниматься для обложек модных журналов, выходить в свет вместе со своей женой и давать постоянные интервью, но затем он устал от всего этого. Бледанс пыталась сохранить брак с предпринимателем, однако через 7 лет он все равно распался. Сейчас бизнесмен живет с новой возлюбленной, не афишируя при этом свою семейную жизнь.