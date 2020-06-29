Бывший муж Эвелины Бледанс снял видео с особенным сыном и дочерью

Бывший муж Эвелины Бледанс Александр Семин поделился кадрами, на которых запечатлены их с Эвелиной особенный сын Сема, и дочь Семина от нового брака.

В браке Бледанс и Семин провели семь лет, у них родился сын с синдромом Дауна. О диагнозе сына они знали ещё до его рождения, но это не повлияло на их решение о ребёнке. Даже после развода Александр проводит много времени с сыном.

На видео дети вместе проводят время, качаются в гамаке, а мальчик засыпает младшую сестру комплиментами и целует её. По кадрам можно понять, что Вера, хоть ещё и слишком мала для полного понимая того, что творится вокруг неё, но с братом ей весьма комфортно.

Как отметили подписчики в комментариях, маленькой Вере очень повезло со своим братом, который будет её любить всю жизнь. Также они заявили, что родители совершили огромную работу в воспитании особенного мальчика, и назвали его лучшим братом на свете.