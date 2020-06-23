Бывшая жена Григорьева-Апполонова снялась обнажённой, но позже удалила фото

Мария Лопатова, бывшая жена солиста “Иванушек” Андрея Григорьева-Апполонова, приняла участие в откровенной фотосессии.

На фото, опубликованной в Instagram, 41-летняя Мария позирует на фоне пустыни, пытаясь прикрыть самые откровенные места руками, что у неё не особо хорошо получается. В подписи она указывает, что решила посвятить себя науке, и своё тело и органы также “завещает” науке. Фото сделано, как сообщается, её дочерью.

В комментариях подписчики поддержали Марию, сообщив, что у неё красивый дух свободы. Однако некоторые были настроены более негативно, и высказали предположение, что эту фотографию будут показывать друг другу друзья сына.

Позднее Лопатова удалила эту фотографию со своей странице, не объясняя причин.