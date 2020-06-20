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Биолог Ярослав Голованов сообщил об обнаружении в парке лесоводов Башкирии, расположенном в Уфе, опасного для человека растения.

Речь идет о борщевике Сосновского. Сведения о нем были размещены в онлайн-сообществе, принадлежащем партии «Зеленых». В Сети появился видеоролик, в котором уфимцев просят ни в коем случае не приближаться к данному растению, так как оно может нанести серьезный вред здоровью.

По словам биолога, если дотронуться до борщевика, а потом выйти на солнце, то на коже могут возникнуть сильные ожоги. Это растение способно вырасти до 3-х метров в высоту. Государство ежегодно тратит миллионы рублей на борьбу с ним, но, судя по всему, она не всегда оказывается эффективной.

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