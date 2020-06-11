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В издании Avia.pro сообщают о том, что боевики, поддерживаемые Турцией, попытались взять штурмом сирийское поселение Саракиб, но были быстро разгромлены российскими истребителями, переданными Сирии.

Авторы материалы отмечают, что в нападении участвовало не менее ста человек, использовавших небронированные машины. К месту атаки тут же направились сирийские ВВС, которые помогли остановить наступление боевиков. Позднее в Интернете были опубликованы фотографии, на которых можно увидеть последствия авиаударов.

По мнению некоторых военных экспертов, турецкие средства противовоздушной обороны, которыми были вооружены боевики, оказались бесполезны против самолетов России, оснащенных системами «Талисман». В местных СМИ указывают, что в последние дни обстановка в регионе значительно накалилась, так как террористы регулярно пытаются выбить правительственные войска Сирии с занимаемых ими позиций.

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