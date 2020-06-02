Американская армия получила на вооружение первую партию модернизированных танков Abrams M1A2 SEPv3. Бронетехника была передана танковой бригаде, дислоцированной в Техасе.

Новые боевые машины оснащены новейший системой радиосвязи, которая дает возможность осуществлять обмен данными со всеми участниками бригадного отряда. Улучшенный энергетический комплекс производит значительно больше электроэнергии, оптимально распределяя ее между всеми бортовыми элементами.

Была также доработана система, отвечающая за управление огнем. Она включает в себя оборудование, предназначенное для ведения огня двумя видами снарядов: бронебойными и многоцелевыми. Новые «Абрамсы» также обладают усовершенствованным комплексом активной защиты и электронными подавителями, которые не позволяют управлять самодельной взрывчаткой.