читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американская армия получила на вооружение первую партию модернизированных танков Abrams M1A2 SEPv3. Бронетехника была передана танковой бригаде, дислоцированной в Техасе.

Новые боевые машины оснащены новейший системой радиосвязи, которая дает возможность осуществлять обмен данными со всеми участниками бригадного отряда. Улучшенный энергетический комплекс производит значительно больше электроэнергии, оптимально распределяя ее между всеми бортовыми элементами.

Была также доработана система, отвечающая за управление огнем. Она включает в себя оборудование, предназначенное для ведения огня двумя видами снарядов: бронебойными и многоцелевыми. Новые «Абрамсы» также обладают усовершенствованным комплексом активной защиты и электронными подавителями, которые не позволяют управлять самодельной взрывчаткой.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

ВСУ заявили о восьми обстрелах в Донбассе

Представители ВСУ сообщили о том, что за последние сутки они зарегистрировали восемь… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Диджеи из Смоленска устроили “лайв” на крыше

Диджейское трио Swanky Tunes из Смоленска устроили онлайн-концерт во время режима самоизоляции.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 31.05.2020
  • читать 1 минуту

США оценили невероятные возможности истребителя МиГ-31

В информагентстве Military Watch, издаваемом в США, рассказали о невероятных возможностях российских… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 2 июня – ясно, до 14 °C | город Мытищи, 2 июня – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский, 2 июня – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск, 2 июня – пасмурно, до 14 °C | Королев, 2 июня – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск, 2 июня – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир, 2 июня – пасмурно, до 24 °C |