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Франция продала Аргентина 5 боевых самолетов Dassault-Breguet Super Étendard за 15 000 000 долларов, которые оказались непригодными для эксплуатации.

Истребители-бомбардировщики, созданные на основе «Этандара» IVM и доставленные в Южную Америку, как оказалось, не имеют британских пиропатронов, которые обычно размещают в сидениях пилотов. Приобрести недостающие детали Аргентина не может, так как имеет напряженные отношения с Британией.

Аргентинские власти позднее нашли выход из сложившейся ситуации – они намерены купить необходимые узлы у компании-посредника. Но даже в этом случае использовать новые воздушные судна она сможет лишь через 2 года.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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