Франция продала Аргентина 5 боевых самолетов Dassault-Breguet Super Étendard за 15 000 000 долларов, которые оказались непригодными для эксплуатации.

Истребители-бомбардировщики, созданные на основе «Этандара» IVM и доставленные в Южную Америку, как оказалось, не имеют британских пиропатронов, которые обычно размещают в сидениях пилотов. Приобрести недостающие детали Аргентина не может, так как имеет напряженные отношения с Британией.

Аргентинские власти позднее нашли выход из сложившейся ситуации – они намерены купить необходимые узлы у компании-посредника. Но даже в этом случае использовать новые воздушные судна она сможет лишь через 2 года.