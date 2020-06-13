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Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале “Сваты” Женю Ковалёву, во время прямого эфира в Instagram раскрыла подробности со съёмок.

Так, она сообщила, что все актёры любят этот сериал, и поэтому никто от него не отказывался. Таким образом, она опровергла слухи о том, что некоторые актёры покинули проект. В седьмом сезоне, как она заявила, будут все самые любимые артисты.

Также Кошмал сообщила, что актёры порадуют зрителей новой историей, но вот о том, когда очередной сезон сериала выйдет, сказать она точно не может, так как ещё ведутся съёмки. О дате премьеры можно будет говорить лишь после того, как все съёмки будут завершены, однако на данный момент они заморожены из-за коронавируса. В седьмом сезоне, который, как заявила Кошмал, является последним, всего будет 12 серий.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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