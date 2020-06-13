Муж покойной ведущей Юлии Норкиной Андрей Норкин рассказал о своих планах на дальнейшую жизнь.

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками. В подписи к публикации Андрей напомнил о том, что прошло уже девять дней со дня смерти Юлии, и заявил, что всегда будет её помнить весёлой и летящей. Он также попросил подписчиков и поклонников Юлии запомнить её такой же летящей, как на фото.

Говоря о своих дальнейших планах, Норкин сообщил, что будет жить дальше, и, как он надеется, счастливо. В комментариях неравнодушные пользователи Сети поддержали его и заявили, что Юлия была замечательным человеком. Также они сообщили, что счастье само найдёт Андрея, только нужно не опускать руки.