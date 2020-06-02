Рональд Ли Уайден, американский сенатор, назвал заявления Дональда Трампа, лидера США, о развертывании тяжелой военной техники в митингующих городах фашистскими.

Согласно словам Джона Ярмута, члена американского Конгресса, своими словами Трамп решил объявить войну миллионами граждан США и нарушить первую поправку к Конституции страны. По его мнению, Трамп представляет собой самую большую угрозу для Америки. Джо Негус, еще один конгрессмен от демократов, заявил, что действующий президент развернул армию против собственного народа, решившего выступить за свои права.

Тем временем республиканцы хвалят Трампа за то, что он смог правильно продемонстрировать свою силу. Они считают, что только мирные митингующие могут заслуживать того, чтобы их слышали и видели другие люди. Что касается анархистов и грабителей, то им следует готовиться к последствиям.