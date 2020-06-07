Американская противотанковая ракета даже при прямом попадании не сумела уничтожить танк Т-72

Турецкие боевики не сумели уничтожить танк Т-72 американской противотанковой ракетой.

Как сообщается, от удара над танком появился столб из дыма и пыли высотой метров в 10. После того, как дым рассеялся, стало понятно, что танк, хоть и получил некоторые повреждения, однако ракета не пробила его броню. Экипаж танка также не пострадал, и сумел выбрать самостоятельно, после чего скрылся.

Таким образом, несмотря на то, что танк был разработан ещё в 60-х годах прошлого века, ракета США не сумела его уничтожить. По мнению ряда специалистов, ракета смогла лишь повредить некоторые системы танка. Также эксперты уверены, что против современных танков, таких как Т-90 и Т-14 “Армата”, применённые противоракетные комплексы будут ещё более бесполезными.