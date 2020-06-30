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Алла Пугачева, исполнительница из РФ, удивила своих фанатов, разместив в соцсети «Инстаграм» фотографию, на которой она предстала перед ними с изменившейся прической.

На размещенном фотоснимке звезда позирует в красивой зеленой рубашке в белый горошек и с элегантно собранными волосами. В подписи к фотографии певица отметила, что всегда находится в окружении любимых друзей. На кадре можно увидеть сразу несколько звезд, включая модельера Валентина Юдашкина и исполнителя Александра Достманова.

Подписчики Пугачевой начали тут же оставлять комментарии под фотографией, восхитившись новой внешностью звезды. Они отметили, что в ходе режима самоизоляции ей удалось сбросить немало лишних килограмм, поэтому она выглядит как минимум на 20 лет моложе своего «паспортного» возраста.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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