Алла Пугачева, исполнительница из РФ, удивила своих фанатов, разместив в соцсети «Инстаграм» фотографию, на которой она предстала перед ними с изменившейся прической.

На размещенном фотоснимке звезда позирует в красивой зеленой рубашке в белый горошек и с элегантно собранными волосами. В подписи к фотографии певица отметила, что всегда находится в окружении любимых друзей. На кадре можно увидеть сразу несколько звезд, включая модельера Валентина Юдашкина и исполнителя Александра Достманова.

Подписчики Пугачевой начали тут же оставлять комментарии под фотографией, восхитившись новой внешностью звезды. Они отметили, что в ходе режима самоизоляции ей удалось сбросить немало лишних килограмм, поэтому она выглядит как минимум на 20 лет моложе своего «паспортного» возраста.