Активистами была обнаружена незаконная свалка на побережье озера Хепоярви, расположенного в Ленинградской области.

В ходе проведения традиционного субботника волонтеры и местные жители нашли в лесополосе, находящейся под Токсово, целые горы различных отходов. Среди мусора были обнаружены металлические канистры, игрушки для украшения елок, старые предметы мебели и документы салона красоты.

Активисты решили самостоятельно расчистить данную свалку. Сейчас они решают вопрос о привлечении к ответственности организации или человека, который организовал эту свалку. По их мнению, виновником случившегося является один из местных бизнесменов.