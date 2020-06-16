Сразу четыре адвоката, работающие с Эмбер Херд, которая судится со своим бывшим мужем Джонни Деппом, отказались с ней работать.

Как отмечается, в качестве причины отказа от дальнейшего сотрудничества они назвали сложную ситуацию в мире и возникшие из-за этого логистические проблемы. Адвокаты отметили, что по-прежнему находятся на стороне Эмбер, однако продолжать работу в таких условиях считают нецелесообразным, и передают дальнейшее дело адвокату в штате Виргиния.

Решение также было согласовано с самой Эмбер. Как сообщается, её адвокатами были Роберт Каплан, Джон Куинн, Джули Финк и Дэвид Брук. Сейчас её делом занялся судебный адвокат Элейн Бредехофт из Виргинии.

Однако, как считают адвокаты Джонни Деппа, они просто больше не хотят участвовать в мошенничестве Эмбер. Они собираются выяснить, что именно произошло.