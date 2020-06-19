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Адвокат Леонид Ольшанский рассказал о некоторых деталях по делу Михаила Ефремова.

Так, есть два документа, регламентирующих разрешённые Ефремову действия. В настоящее время он находится под домашним арестом. Ему нельзя использовать интернет и телефон, но можно воспользоваться ими только для того, чтобы позвонить врачу или судебному приставу. При этом пристав в любое время может позвонить Ефремову или придти к нему домой для того, чтобы убедиться в том, что тот находится дома. Кроме того, Ефремов должен носить специальный браслет.

Также ему нельзя принимать гостей, но это весьма расплывчатый вопрос. Если заявить, что гости придут провести вместе время, то это однозначно нельзя. Однако если поставить формулировку, как просьбу о разрешении родственникам приносить два раза в день еду, то это можно пройти. Решение такого вопроса зависит от адвоката.

Кроме того, Ольшанский отметил, что за употреблением алкоголя никто не следит. Таким образом, Ефремов может продолжать пить, если у него дома имеет запас алкоголя.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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