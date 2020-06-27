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Джеймс Фогго, командующий ВМС США, выразил опасение из-за российских подводных лодок, находящихся в Восточном Средиземноморье.

Согласно его сообщению, Россия развернула в Средиземном море тихие и современные дизельные подлодки, которые вооружены “Калибрами”. Это делает море одной из самых милитаризированных территорий во всём мире. По его словам, эти подлодки способны нанести ракетный удар по любой столице в Европе или Африке.

Также он отмечает действия России в Крыму и Тартусе, и выражает мнение, что, приобретя оплот в Ливии, русские будут представлять ещё большую угрозу. В связи с этим он отмечает необходимость повышенной внимательности и поддержания военно-морского присутствия на европейских морских путях.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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