Джеймс Фогго, командующий ВМС США, выразил опасение из-за российских подводных лодок, находящихся в Восточном Средиземноморье.

Согласно его сообщению, Россия развернула в Средиземном море тихие и современные дизельные подлодки, которые вооружены “Калибрами”. Это делает море одной из самых милитаризированных территорий во всём мире. По его словам, эти подлодки способны нанести ракетный удар по любой столице в Европе или Африке.

Также он отмечает действия России в Крыму и Тартусе, и выражает мнение, что, приобретя оплот в Ливии, русские будут представлять ещё большую угрозу. В связи с этим он отмечает необходимость повышенной внимательности и поддержания военно-морского присутствия на европейских морских путях.