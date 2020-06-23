читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Виктор Кравченко, российский адмирал, считает, что нет нужды организовывать Азовскую флотилию в составе ЧФ РФ, так как последний способен справиться с любыми враждебными силами.

Согласно словам военного, ЧФ наблюдает за акваториями Средиземного, Черного и Азовского морей. Он обладает уникальной компоновкой, позволяющей ему ликвидировать угрозы на любом из возможных направлений. За безопасностью в Азове следят силы, находящиеся в военной базе, расположенной в Новороссийске.

Данная тема была затронута после появления информации о том, что Украина собирается купить шестнадцать новейших боевых катеров Mark VI, произведенных в США. Сумма сделки составит более полумиллиарда долларов. Каждый из этих кораблей оснащен 25-мм орудиями и шестью пулеметами.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Брянске в карьере утонула 16-летняя девушка

В Брянске утонула несовершеннолетняя девушка, решившая искупаться в карьере. Инцидент произошёл 18… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.06.2020
  • читать 1 минуту

Индия отправила к границе с Китаем военную технику

Индия переправила на границу с Китаем ударные вертолёты и истребители. Об этом… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.06.2020
  • читать 1 минуту

Самому молодому пациенту, умершему из-за коронавируса в Чувашии, было 34 года

В Чувашии сообщили подробности о трёх случаях смерти пациентов из-за коронавирусной инфекции,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 23 июня – ясно, до 23 °C | город Мытищи, 23 июня – небольшой дождь, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский, 23 июня – небольшой дождь, до 19 °C | Южно-Сахалинск, 23 июня – пасмурно, до 15 °C | Королев, 23 июня – пасмурно, до 28 °C | Подольск, 23 июня – небольшой дождь, до 21 °C | Армавир, 23 июня – переменная облачность, до 28 °C |