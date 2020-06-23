Виктор Кравченко, российский адмирал, считает, что нет нужды организовывать Азовскую флотилию в составе ЧФ РФ, так как последний способен справиться с любыми враждебными силами.

Согласно словам военного, ЧФ наблюдает за акваториями Средиземного, Черного и Азовского морей. Он обладает уникальной компоновкой, позволяющей ему ликвидировать угрозы на любом из возможных направлений. За безопасностью в Азове следят силы, находящиеся в военной базе, расположенной в Новороссийске.

Данная тема была затронута после появления информации о том, что Украина собирается купить шестнадцать новейших боевых катеров Mark VI, произведенных в США. Сумма сделки составит более полумиллиарда долларов. Каждый из этих кораблей оснащен 25-мм орудиями и шестью пулеметами.