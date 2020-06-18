Представители прокуратуры Курганской области сообщили о передаче в суд уголовного дела, заведенного на восемнадцатилетнего жителя села Звериноголовское, жестоко убившего кошку.

Отмечается, что обвиняемый летом прошлого года, гуляя возле населенного пункта, до смерти забил ногами кошку. Свои преступные действия молодой человек запечатлел на камеру смартфона. Позднее он опубликовал соответствующее видео в Сети, которое и стало причиной возбуждения уголовного дела.

После задержания живодер признался в убийстве кошки. Расследование дела завершено и передано в суд. Если парня признают виновным, то ему будет грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.