В Тверской области полицейские задержали местную жительницу, которая шантажировала свою бывшую возлюбленную, угрожая девушке опубликовать ее интимные фото в Сети.

Согласно словам 22-летней потерпевшей, осенью 2019 года она начала переписываться в Интернете с девушкой, проживающей в Тверской области. Они подружились, а затем и вовсе признались друг другу в чувствах. Студентка стала отправлять любовнице фотографии в обнаженном виде.

Затем в конце февраля тверчанка потребовала от пострадавшей 5 000 рублей. В ином случае она пригрозила ей разместить интимные фото в соцсетях. Жертва шантажа обратилась в правоохранительные органы. Однако к моменту задержания злоумышленницы та все же успела опубликовать один снимок.