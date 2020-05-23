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В ходе передачи «Мужское / женское», показанной на Первом канале, Анна Евсеева, жительница Смоленской области, рассказала, что над ней сексуально надругался отчим.

Согласно словам девушки, этот инцидент произошел полтора года назад, когда ей было семнадцать лет. Она отметила, что мужчина прожил с ним почти двенадцать лет, поэтому стал для матери практически родным. Анна попыталась рассказать о произошедшем маме, но та ей не поверила.

Через две недели приставаний девушка узнала, что забеременела, поэтому ей пришлось сделать аборт. Во время поездки на автомобиле отчим избил падчерицу. Заявление на него все еще лежит в Вяземской прокуратуре. Анна надеется, что после демонстрации данного выпуска по телевизору мужчину наконец-то накажут.

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