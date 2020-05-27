В Чехове задержана 29-летняя женщина, убившая сожителя своей матери. О произошедшем рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Как сообщается, женщина и 46-летний сожитель её матери совместно употребляли алкогольные напитки в одной из квартир города. Между ними произошла ссора, и женщина, схватив осколок зеркала, нанесла им удар им в область шеи мужчины.

Полученные им травмы были слишком серьёзными – врачи направили пострадавшего в больницу, но мужчина скончался по пути следования. В настоящее время подозреваемая была задержана, решается вопрос о мере пресечения и возбуждении уголовного дела. Ведётся расследование инцидента и установление всех обстоятельств случившегося.