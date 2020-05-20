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Жители подмосковного города Жуковский активно голосуют за освещение улиц на интернет-ресурсе «Добродел».

Напоминаем, что на сайте сейчас проходит голосование по выбору территории, которая будет включена в ежегодный проект «Светлый город». Пользователи могут выбрать населенный пункт, в котором появится совершенно новое освещение в 2021 году. Голосование закончится 1 июня текущего года.

Отмечается, что на данный момент времени за Жуковский городской округ проголосовали 25 пользователей. Если он сможет победить в голосовании, то в городе новое освещение появится на десятках улицах.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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