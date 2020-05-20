Жители подмосковного города Жуковский активно голосуют за освещение улиц на интернет-ресурсе «Добродел».

Напоминаем, что на сайте сейчас проходит голосование по выбору территории, которая будет включена в ежегодный проект «Светлый город». Пользователи могут выбрать населенный пункт, в котором появится совершенно новое освещение в 2021 году. Голосование закончится 1 июня текущего года.

Отмечается, что на данный момент времени за Жуковский городской округ проголосовали 25 пользователей. Если он сможет победить в голосовании, то в городе новое освещение появится на десятках улицах.