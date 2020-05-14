Житель Сахалина менее чем через месяц после свадьбы сжёг квартиру своей супруги.

Как рассказала 39-летняя женщина, свадьба состоялась 17 апреля. Сам же инцидент – 11 мая. Согласно её рассказу, накануне они с мужем сильно поспорили из-за того, что женщина была очень занята на работе и мало уделяла ему времени. С утра она ушла по делам, 35-летний супруг же остался дома и принялся употреблять алкогольные напитки.

Женщина позвонила ему домой, чтобы успокоить, но супруг в ответ заявил, что она всё разрушила, и больше нет ни его, ни дома. Как оказалось, мужчина сложил вещи жены посреди комнаты и поджёг их. Когда женщина вернулась домой, возле дома стояли пожарные машины.

В настоящее время полиция ждёт подтверждения от дознавателей о поджоге, а женщина готовится к разводу.