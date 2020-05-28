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Около 360 миллионов лет назад произошло так называемое Девонское вымирание, из-за которого исчезла большая часть обитателей морей.

Учёные в ходе исследований предположили, что вымирание произошло из-за практически полного исчезновения озонового слоя в атмосфере Земли. В этот же период ненадолго произошло потепление. Как отмечается, толщина озонового слоя изменяется из-за действия различных факторов, таких как вулканические извержения. Однако это открытие даёт основания полагать, что озоновый слой может меняться и без подобных катализаторов.

Отмечается, что в пользу теории об исчезновении озонового слоя говорит и то, что в основном вымерла морская флора и фауна, обитающая на мелководье или у поверхности океана.

Также специалисты отметили, что состояние озонового слоя может достигнуть тех же параметров, что и 360 миллионов лет назад, уже в несколько следующих столетий.

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