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Главврач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман обратился к россиянам с просьбой соблюдать режим самоизоляции.

Как он отметил в своём сообщении, “то, что происходит сейчас, это очень страшно”, и люди не понимают всю степень кошмара, в котором они находятся. Люди же не видят того ужаса, что у них творится в реанимации и в инфекционных корпусах, не видят, как выносят гробы из морга.

По словам врача, ежедневно в их больницу поступают от 20 до 40 пациентов, имеющих коронавирусную пневмонию. Среди заболевших не только пожилые люди, но и молодёжь, а остальные люди в это время продолжают, как ни в чём не бывало, гулять компаниями по улице и общаться.

Как заявил Райхман, люди заходят в лифт по 3-4 человека, они не имеют масок, средств дезинфекции, и по, его словам, являются потенциальными покойниками. В связи с этим он попросил россиян не покидать дом в майские праздники.

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