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Врач-патоморфолог Лилия Селиванова сообщила об обнаруженных ею непонятных последствиях коронавируса.

Как уточняется, врач изучила 10 умерших пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. По её словам, у таких людей бывают серьёзные изменения лёгких, которые типичны для вирусной пневмонии. Найти их можно лишь с помощью компьютерной томографии. Кроме того, во время поражения вирусом во всём организме возникает тромбообразование.

Однако эти изменения не являются чем-то странным. Врача же поразило то, что она обнаружила у больных коронавирусом странную отечную жидкость в альвеолах лёгких. Она имеет плотную ячеистую структуру.

Медик объяснила, что это связано с попаданием пузырьков воздуха, однако на данный момент для того, чтобы точно говорить об этой причине, не хватает данных. Также нельзя сказать, является ли это последствием использования аппаратов ИВЛ, или подобные изменения характерны для всех пациентов с тяжёлой формой коронавируса.

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  • Анна
  • 02.05.2020
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