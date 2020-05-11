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Военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, почему военно-морской флот России имеет превосходство над флотом США, несмотря на то, что уступает в количестве кораблей.

Он заявил, что в Америке имеется большее количество военных кораблей, но в качестве вооружения они значительно уступают российским. Также все новые суда сейчас оснащаются установками для гиперзвуковых противокорабельных ракет “Циркон”. По словам Леонкова, сейчас США не планирует обзаводиться системами, которые могут остановить подобные ракеты.

Также, у ВМФ РФ есть такое преимущество, как малые ракетные корабли. Он предположил, что таких кораблей нет ни в одном флоте других стран. Так, ракеты, принадлежащие семейству “Калибр”, бывают нескольких вариантов, и способны поражать цели как с корабля на земле, так и другие корабли, а также есть вариант “ракета-торпеда”.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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