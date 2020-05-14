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Во Всеволожском районе в Муринском сельском поселении будет построена новая школа.

Как сообщается, на строительство учебного заведения будет выделено более 822 миллиона рублей. Проект школы рассчитан на 1 175 учеников. В школе будет располагаться 41 класс, а также библиотека, спортивный и актовый залы, а также мастерские.

Школа будет иметь пять этажей и площадь в 21 819 квадратных метра.Также планируется сделать учебное заведение доступным и безопасным для детей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что строительство школы должно быть окончено в срок не более, чем за 24 месяца. На данный момент на строительство объявлен конкурс, победитель будет известен после 21 мая.

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