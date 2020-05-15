В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Raptor.

Как сообщается, инцидент произошёл 15 мая в 9:15 в штате Флорида в 20-ти километрах от авиабазы Эглин. Согласно имеющейся информации, пилот был занят обычной учебной задачей.

Отмечается, что пилот катапультировался, в настоящее время он госпитализирован в больницу, он находится в стабильном состоянии. В происшествии больше никто не пострадал, в том числе гражданские постройки.

Потерпевший крушение истребитель входил в состав 43-й истребительной эскадрильи, занимающейся углубленной подготовкой пилотов F-22. Отмечается, что до этого аналогичный истребитель рухнул в ноябре 2012 года – самолёт тогда упал в лесах Флориды.

По факту инцидента проводится расследование для выяснения причины катастрофы.