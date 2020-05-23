Виктория Боня и блогер Дарья Зотеева, известная как instasamka, в очередной раз вступили в конфликт.

Боня в интервью высказалась насчёт разложения современного общества, и, в частности, упомянула Зотееву. Она сообщила, что не знает как назвать то, что instasamka снимает трусы в прямом эфире и показывает вагину, пытаясь таким образом набрать больше просмотров.

В ответ Зотеева в Stories Instagram обвинила Боню в эскорте, назвав её проституткой и высказавших о её прошлом в шоу “Дом-2”. Также она высказала мнение, что у Виктории начинается бальзаковский возраст. Доказательств своих слов она, впрочем, не привела.

Боня не промолчала на обвинения в проституции и предложила Зотеевой постирать свои грязные трусы и простыни, на которых она спит.

Это уже не первый конфликт между 40-летней Боней и 20-летней Дарьей. Ранее Виктория критически высказывалась о манере общения блогерши, заявив, что она не владеет речью и постоянно матерится.