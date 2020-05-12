Ветеринары, работающие в реабилитационном центре «Велес», занимаются выхаживанием ежика, ранее попавшего под колеса автомобиля.

Работники медицинского учреждения разместили недавно в соцсетях ролики и фотоснимки пострадавшего в ДТП ежа. Они оказали ему всю необходимую медицинскую помощь, а потом передали на попечение ветеринаров в Рапполово.

Согласно словам медработников, они диагностировали у ежика пневмоторакс (проникновение воздуха в щель между легким и грудной стенкой) и серьезные повреждения легких. К счастью, животному была вовремя оказана помощь. Медики надеются, что еж скоро поправится и его можно будет отпустить на волю.