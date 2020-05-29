читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Тюменской области вахтовик инфицировал семилетнего ребенка COVID-19. В детском саду, куда ходил мальчик, начали проведение противоэпидемических мероприятий.

Представители оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции сообщают о том, что отец ребенка, работающий вахтовым способом, покинул обсерватор и провел вместе с сыном выходные. После того как у мужчины подтвердили наличие коронавируса, он скрыл информацию о том, что контактировал с ребенком.

Позднее у мальчика возникли признаки ОРВИ. Мать сразу же обратилась к медикам. В результате у него тоже подтвердили наличие болезни. На данный момент специалисты взяли анализы у всех детей, с которыми контактировал ребенок в детском саду.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Белгороде скончался врач-травматолог с подозрением на COVID-19

Сотрудники департамента здравоохранения Белгородской области заявили о том, что вчера, 27 мая,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

На девочку в Сосновом Бору набросилась стая бродячих собак

В Сосновом Бору на двенадцатилетнюю девочку набросилась стая бродячих собак во время… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Дефицит бюджета Санкт-Петербурга вырастет до 111 млрд рублей

Александром Бегловым, губернатором Санкт-Петербурга, были внесены поправки в документ о корректировке городского… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 29 мая – ясно, до 17 °C | город Мытищи, 29 мая – дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский, 29 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск, 29 мая – переменная облачность, до 10 °C | Королев, 29 мая – переменная облачность, до 28 °C | Подольск, 29 мая – дождь, до 14 °C | Армавир, 29 мая – пасмурно, до 20 °C |