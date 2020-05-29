В Тюменской области вахтовик инфицировал семилетнего ребенка COVID-19. В детском саду, куда ходил мальчик, начали проведение противоэпидемических мероприятий.

Представители оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции сообщают о том, что отец ребенка, работающий вахтовым способом, покинул обсерватор и провел вместе с сыном выходные. После того как у мужчины подтвердили наличие коронавируса, он скрыл информацию о том, что контактировал с ребенком.

Позднее у мальчика возникли признаки ОРВИ. Мать сразу же обратилась к медикам. В результате у него тоже подтвердили наличие болезни. На данный момент специалисты взяли анализы у всех детей, с которыми контактировал ребенок в детском саду.