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В Ярославле 5 мая в возрасте 54 лет скончался фельдшер “скорой помощи” Дмитрий Груздев. Информация о его смерти была опубликована на странице “Станции медицинской помощи и центра медицины катастроф” в соцсети “ВКонтакте”.

Как сообщается, Груздев начал работать в “скорой помощи” в 1986 году, сразу же после завершения учебы в медучилище. Всё это время он проработал на одном месте и был предан своей профессии, отличался высоким профессионализмом и исполнительностью.

В сообщении о причине смерти не указывается, но, по словам врачей и коллег Груздева, у него был коронавирус. С каждым днём ему становилось всё хуже, и он сам это понимал. Перед смертью он отправил свои друзьям SMS-сообщения.

Официально его смерть от коронавируса на данный момент не подтверждена, и в статистику Груздев не попал. Для этого необходимо иметь заключение вскрытия.

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