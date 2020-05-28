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В Бобровском районе Воронежской области 25 мая пропала 9-летняя девочка.

Инцидент произошёл в селе 2-м Никольском. Родители на некоторое время оставили девочку одну в доме, уехав на рыбалку на несколько часов, а по их возвращению они не обнаружили ребёнка. Приятели девочки сообщили, что она отправилась к бабушке, однако и там её не было.

Масштабные поиски были организованы лишь 27 мая, и в этот же день удалось обнаружить тело пропавшей. Об этом рассказали добровольцы поисково-спасательного отряда “Черноземье”.

На данный момент нет никаких подробностей касаемо обстоятельств смерти девочки. Также не сообщается, носит ли её смерть криминальный или иной характер. По всей вероятности, сотрудники правоохранительных органов ещё только разбираются в обстоятельства гибели девочки.

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