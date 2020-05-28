В Воронеже началась доследственная проверка после жалобы о невыплате фельдшеру скорой помощи надбавки за работу с коронавирусом. Жалоба, как отмечается, была подана в Трудовую инспекцию, которое передало сведения в Следственный комитет.

Согласно имеющейся информации, в апреле 2020 года фельдшер БУЗ ВО “ВССМП”, оказывая медицинскую помощь, вступала в контакт с пациентом с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Стимулирующая выплата при этом работнику скорой помощи не была выплачена.

Сотрудники следственного комитета проведут проверку и выяснят, в какие сроки фельдшер должна была получить прибавку, сколько именно она составляет, а также по каким причинам врач так и не получила положенную ей выплату.