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Военные Венесуэлы заявили о готовности совершать перехват и сбивать все американские самолёты, которые вторгаются в воздушное пространство их страны.

Согласно имеющейся информации, некоторое время назад у границ страны был обнаружен F-22 США. Американскому пилоту было направлено предупреждение о готовности открыть по нему огонь, после чего он удалился от границы. По мнению Каракаса, это помогло предотвратить развитие конфликта. Точное время инцидента не указывается.

Как сообщается, в настоящее время в Венесуэле сильно ухудшилась внутренняя обстановка, а теперь ещё и военные США подают неоднозначные сигналы. При этом отмечается, что предотвратить провокации со стороны США удалось благодаря китайскому радару JY-27. С ним, как предполагается, Америке придётся прекратить подобные действия.

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