В Кемерове утром воскресенья произошёл крупный пожар в спальном районе города.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, они издалека видели большие клубы чёрного дыма. Также они заметили ехавшие на место инцидента пожарные автомобили. Возгорание, как был уточнено, произошло на улице Ноградской рядом с рестораном “Четыре стихии”.

Вскоре спасателям удалось ликвидировать огонь. Согласно оперативной информации, выяснилось, что в строящемся здании горел утеплитель. Всего пострадало около 20 квадратных метров. Точная сумма ущерба на данный момент неизвестна.

Отмечается, что в инциденте обошлось без пострадавших. В настоящее время ведётся установление причин возгорания и всех обстоятельств инцидента.