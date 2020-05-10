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В Кемерове утром воскресенья произошёл крупный пожар в спальном районе города.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, они издалека видели большие клубы чёрного дыма. Также они заметили ехавшие на место инцидента пожарные автомобили. Возгорание, как был уточнено, произошло на улице Ноградской рядом с рестораном “Четыре стихии”.

Вскоре спасателям удалось ликвидировать огонь. Согласно оперативной информации, выяснилось, что в строящемся здании горел утеплитель. Всего пострадало около 20 квадратных метров. Точная сумма ущерба на данный момент неизвестна.

Отмечается, что в инциденте обошлось без пострадавших. В настоящее время ведётся установление причин возгорания и всех обстоятельств инцидента.

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