Прокуратура Татарстана организует проверку по факту увольнения старшего тренера по дзюдо Артура Серазетдинова.

Как сообщается, ранее воспитанники школы Олимпийского резерва вместе с родителями обратились к Владимиру Путину с просьбой вернуть тренера, которого, как они считают, несправедливо уволили. Причиной для увольнения они считают неприязнь к тренеру со стороны директора. Они сообщили, что благодаря Серазетдинову дети сумели добиться высоких результатов и некоторые смогли стать чемпионами Татарстана и Поволжья.

После публикации видеообращения прокурор РТ Ильдус Нафиков потребовал проверить законность увольнения тренера. По результатам надзорных мероприятий будет принято решение о дальнейшем прокурорском реагировании.