В одной из деревень Тосненского района уже несколько месяцев из кранов течет не вода, а что-то наподобие продукции лакокрасочного завода.

Как сообщается, в соцсети “ВКонтакте” в группе “Дежурный по Ленобласти” один из жителей деревни Тарасово опубликовал фото с выходящей из крана “водой”, и пожаловался на её качество. Согласно его словам, такая вода идёт уже не первый день.

В комментариях другой из местных жителей сообщил, что, оказывается, подобная ситуация идёт уже шестой месяц. Он подавал жалобы в Водоканал и УК, но безрезультатно, причём заявления пишет каждую неделю. Перерасчёта ему также не делают. Для очистки воды он использует фильтр, но двух фильтров в ряд хватает всего лишь дня на три.

Как оказалось, проблема не в Водоканале, а в АО “Ленинградские областные коммунальные системы”, которые отвечают за качество воды. Станция очистки воды, находящаяся у них, требует замены фильтрующих средств и перезагрузки оборудования. Однако по каким-то причинам руководство этого не делает.

В итоге, было принято решение передать имущество сферы водоснабжения и водоотведения Тосненского городского поселения, в “Леноблводоканал”. После этого станция будет приведена в порядок.