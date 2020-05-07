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В американском информагентстве The National Interest рассказали о наличии уязвимости у новейшего танка Т-14 «Армата», созданного Россией.

Военные эксперты из Соединенных Штатов сообщили о том, что эта бронетехника, как и уже введенный в эксплуатацию Т-90М, имеет активную защиту «Афганит», которая имеет малую эффективность на малых дистанциях. В результате враг может попытаться уничтожить данную боевую машину вблизи.

Однако авторы материала отмечают, что, несмотря на данную «слабость», Т-14 все еще остается новейшим типом бронетехники, обладающим массой преимуществ. К примеру, экипаж в ней сидит в специальной защитной капсуле, расположенной в корпусе танка, что заметно повышает его живучесть.

В США рассказали об уязвимости Т-14 «Армата»

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