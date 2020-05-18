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В Смоленской области в воскресенье, 17 мая, произошло весеннее “обострение” – сразу в нескольких местах были замечены голые мужчины.

Как сообщается, в Рославле абсолютно обнажённый мужчина прогулялся по улицам города, а затем зашёл в магазин и совершил покупку. Удивительно, но ему достаточно долго удалось находиться на улице в подобном виде – его даже успели снять на видео и опубликовать его в Сети. Потом, как сообщается, всё же кто-то вызвал врачей.

Ещё одну мужчину заметили справляющим нужду на парковке, при этом он совершенно не стеснялся обращённых на него взглядов. В Смоленске, на улице Кловской, так же был замечен гуляющий обнажённый мужчина.

Некоторые пользователи Сети даже посчитали, что мужчины стали участниками какого-то нового челленджа, или им просто стало очень скучно на самоизоляции.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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