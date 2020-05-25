В Севастополе скончалась 92-летняя пациентка, имевшая коронавирусную инфекцию.

О её смерти сообщила пресс-служба Правительства Севастополя. Отмечается, что у женщины имелись сопутствующие хронические заболевания, и одно время она даже шла на поправку, но в итоге её организм всё же не выдержал. Таким образом, всего в Севастополе из-за коронавируса умерло три человека. Первый скончался 30 апреля, у него имелась онкология. Второй пациент, 73-летняя женщина с хроническими заболеваниями, скончалась в начале мая.

Также за прошедшие сутки два вылечившихся пациента были выписаны домой. Ещё у двоих жителей Севастополя инфекция, наоборот, подтвердилась. Всего же в городе с начала эпидемии коронавирус был подтверждён у 157 человек.