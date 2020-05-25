Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Севастополе скончалась 92-летняя пациентка, имевшая коронавирусную инфекцию.

О её смерти сообщила пресс-служба Правительства Севастополя. Отмечается, что у женщины имелись сопутствующие хронические заболевания, и одно время она даже шла на поправку, но в итоге её организм всё же не выдержал. Таким образом, всего в Севастополе из-за коронавируса умерло три человека. Первый скончался 30 апреля, у него имелась онкология. Второй пациент, 73-летняя женщина с хроническими заболеваниями, скончалась в начале мая.

Также за прошедшие сутки два вылечившихся пациента были выписаны домой. Ещё у двоих жителей Севастополя инфекция, наоборот, подтвердилась. Всего же в городе с начала эпидемии коронавирус был подтверждён у 157 человек.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Приговор мужчине, расчленившего девушку в Чите, оставили без изменений

В Забайкальской крае вступил в силу приговор в отношении местного жителя, убившего… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.05.2020
  • читать 1 минуту

Администрация Серпухова планирует взять кредит на 16 миллионов рублей

Администрация подмосковного Серпухова планирует взять кредит в размере нескольких миллионов рублей на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.05.2020
  • читать 1 минуту

Сати Казанова получила отрицательный тест на коронавирус

Недавно у Сати Казановой и её семьи заподозрили коронавирусную инфекцию. Казанова вместе… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 25 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | город Мытищи, 25 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский, 25 мая – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск, 25 мая – пасмурно, до 6 °C | Королев, 25 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск, 25 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир, 25 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C |