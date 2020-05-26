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Агентство “ANNA News” поделилось фотографией редчайшей модификации танка Т-62. Как отмечается, фото было сделано во время тактических учений дивизии армии Асада.

Подобная модификация имеет вертикальную “трубу”, находящуюся рядом с комплексом оптико-электронного подавления. Благодаря этому устройству точность использования 115-мм орудия танка увеличивается.

Как сообщается, сирийские оружейники модернизировали Т-55 и Т-72, эта необходимость появилась ещё до гражданской войны. Предполагалось улучшить ещё и Т-62, однако модернизированы были лишь единицы танков из этой серии. Таким образом, заснять модернизированные Т-62 удаётся крайне редко – за всё время конфликта они попадали в объектив лишь несколько раз.

В Сети опубликовано фото редчайшей модификации Т-62

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