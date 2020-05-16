В четверг, 14 мая, появилась информация о том, что в городе Серпухов скончался Николай Алексеевич Коншин в возрасте 82 лет. Его фамилия прекрасно известна историкам и местным долгожителям.

Отмечается, что именно династия Коншиных в свое время создала самые крупные текстильные предприятия города. Речь идет о фабриках Новая и Старая Мыза. Данное семейство передавало значительные суммы денег в благотворительные фонды, а также помогало строить религиозные и культурные сооружения. В честь этой семьи даже была названа одна из городских улиц.

Николай Коншин являлся последним представителем своего рода. Он внимательно изучил историю своих предков и бережно хранил информацию о них, а также активно интересовался культурой. К сожалению, он не оставил после себя наследников.