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В Серпухове, согласно последней информации, коронавирусная инфекция была выявлена у 381 местного жителя.

Из них 18 случаев заражения – за последние сутки. Также отмечается, что за всё время эпидемии 71 человек выздоровели и были выписаны домой, а 14 человек из-за коронавируса скончались.

Кроме того, сообщается, что в Серпухове была развёрнута 101 койка для пациентов, чьё заболевание протекает в тяжёлой форме. Ещё 80 коек предназначены для пациентов с лёгкой формой заболевания. Отмечается, что медики полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

При этом в настоящее время инфекционный стационар работает не на полную мощность, так как ведётся подключение коек к системам подачи кислорода.

Футбол:
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