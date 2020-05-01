Чиновники в Саратовской области получили разрешение на составление административных протоколов в отношении местных жителей, нарушивших режим самоизоляции.

На официальном портале регионального правительства появился документ, значительно расширивший число ведомств, имеющих право выписывать штрафы людям за нарушение карантина в условиях пандемии коронавируса. Постановление подписал Валерий Радаев, губернатор области.

В список вошли сразу несколько министерств, включая министерство транспорта и экономического развития. Протоколы смогут также составлять сотрудники государственной жилищной инспекции. В СМИ напоминают, что в регионе выходить на улицу можно только для похода в магазин или аптеку.