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В Саратовской области местную жительницу подозревают в убийстве своего сожителя.

Инцидент произошёл в Красноармейске. Согласно имеющейся информации, вечером 23 мая в больницу был доставлен 38-летний мужчина, имеющий ножевые ранения живота. Полученные им раны были слишком тяжёлыми, и, несмотря на помощь врачей, мужчина скончался спустя несколько часов после того, как поступил в больницу.

В нанесении ножевых ранений в первую очередь подозревают 41-летнюю сожительницу погибшего. В настоящее время женщина задержана, в отношении неё заведено уголовное дело. Ведётся расследование инцидента и установление всех обстоятельств случившегося.

По словам сотрудников правоохранительных органов, женщина в момент задержания находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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