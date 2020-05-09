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В Самарской области рассказали о захоронении тех людей, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.

Так, если усопшего было решено не кремировать, то во время захоронения требуется соблюдать меры предосторожности. Число участников похорон сводится к минимуму – лишь самые близкие родственники, все они должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. Кроме того, на них должны быть надеты медицинские маски.

Гроб привозят на место захоронения закрытым, обряда прощания не проводится. После захоронения спецтранспорт подлежит обязательной дезинфекции, также все присутствующие на похоронах должны обработать руки дезинфицирующим раствором.

Отмечается, что в регионе за последние сутки было выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших – 802. Восемь из них скончались.

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